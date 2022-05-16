شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط "المحرم" فى حج هذا العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة الداخلية من إجراء القرعة الخاصة بالحج لهذا العام، واشترطت على السيدات الأقل من 45 عاما وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن "18 عاما وحتى أقل من 65 عاما"، بشرط أن يكون المرافق أو المحرم لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

ويسمح بسفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعى (لسيدة أقل من 45 عاما) الذى لم يسبق له الحج طوال حياته فى حالة تنازل أو وفاة الأصيل ممن تنطبق عليه الشروط، وفى حالة تنازل أو وفاة المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عاما (مقدمة الطلب) فيسمح بسفرها فى حالة استطاعتها توفير محرم بديل ممن تنطبق عليه الشروط.

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.

ويتم تسديد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.