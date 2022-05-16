شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب توثيق مجمع الألمونيوم في قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع الألمونيوم، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في قنا، ويكون مقره مجمع الألمونيوم في مدينة الألمونيوم مركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

ويقوم مركز التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية شهر وتوثيق نجع حمادى، على أن يعمل الفرع يومي السبت والأحد من كل أسبوع.