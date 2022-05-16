شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك بالملتقى الأول لمسئولي برلمان شباب الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
أعرب الدكتور ممدوح مهدى عن سعادته بمشاركة طلاب جامعة حلوان فى مثل هذه الفعاليات التى تساهم فى اكساب الطلاب خبرات مختلفة من خلال الاحتكاك والتواصل مع أقرانهم من الجامعات المختلفة بحضور قيادات يحتذى بها، مضيفاً أن مثل هذه الفعاليات تساهم فى بناء كوادر شبابية قادرة على ممارسة العمل السياسى بشكل مناسب.
أوضح الدكتور حسام رفاعى حرص جامعة حلوان على مشاركة طلابها فى الفعاليات المختلفة، مؤكداً أنهم دائماً ما يشرفون الجامعة فى كافة المحافل، مضيفاً أن الجامعة أيضا تحرص على بناء هوية للطلاب تساعدهم فى المشاركة السياسية الإيجابية الفعالة.
كما حضر الملتقى من مسئولى رعاية شباب جامعة حلوان أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، ومحمود رشاد منسق برلمان شباب الجامعة، الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة .