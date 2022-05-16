شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك بالملتقى الأول لمسئولي برلمان شباب الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة حلوان بالملتقى الأول لمسئولي برلمان شباب الجامعات المصرية المقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، وأحمد عفيفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 33 جامعة، وحضور مسئولى البرلمان ورعاية الشباب بالجامعات .

أعرب الدكتور ممدوح مهدى عن سعادته بمشاركة طلاب جامعة حلوان فى مثل هذه الفعاليات التى تساهم فى اكساب الطلاب خبرات مختلفة من خلال الاحتكاك والتواصل مع أقرانهم من الجامعات المختلفة بحضور قيادات يحتذى بها، مضيفاً أن مثل هذه الفعاليات تساهم فى بناء كوادر شبابية قادرة على ممارسة العمل السياسى بشكل مناسب.

أوضح الدكتور حسام رفاعى حرص جامعة حلوان على مشاركة طلابها فى الفعاليات المختلفة، مؤكداً أنهم دائماً ما يشرفون الجامعة فى كافة المحافل، مضيفاً أن الجامعة أيضا تحرص على بناء هوية للطلاب تساعدهم فى المشاركة السياسية الإيجابية الفعالة.

كما حضر الملتقى من مسئولى رعاية شباب جامعة حلوان أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، ومحمود رشاد منسق برلمان شباب الجامعة، الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة .