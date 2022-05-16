شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة": مركز شباب الشهيد أحمد منسى يفوز بلقب دورى مراكز الشباب بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن ختام منافسات دورى مراكز الشباب لكرة القدم "حياة كريمة"، بمحافظة شمال سيناء، والذى تنفذه الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة 570 مركز شباب.

فاز بلقب الدورى على مستوى محافظة شمال سيناء مركز شباب الشهيد أحمد منسي بعد تغلبه علي مركز شباب بئر العبد بنتيجة 3-0، فى المباراة النهائية التى حضرها

اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومجموعة من السادة النواب عن محافظة شمال سيناء.

وبهذا الفوز، يتأهل مركز شباب الشهيد أحمد منسى إلى البطولة المجمعة لدورى مراكز الشباب التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة الفائزين عن كل محافظة من محافظات الجمهورية ليتنافسوا معاً فى بطولة مجمعة لتحديد بطل الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن دوري مراكز الشباب "حياة كريمة" واحدٌ من المشروعات التى تحرص الوزارة على تنفيذها سنوياً؛ لاكتشاف الموهوبين، وخلق حالة من الحراك الرياضى بمراكز الشباب المُشاركة بمنافسات الدورى، فضلاً عن الدعم الذى تحصل عليه مراكز الشباب جراء مشاركتها فى منافسات الدورى، والذى يتم الصرف منه على مكافآت اللاعبين وتنفيذ الأنشطة ومختلف البرامج بمراكز الشباب.

لفت الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تولى بالغ الاهتمام بتنفيذ البرامج الهادفة إلى اكتشاف الموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية والعمل على استدامتها، بجانب توجيه مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بتكثيف برامجها فى هذا الشأن، إيماناً بأن مصر زاخرة بالمواهب الشابة فى مختلف المجالات.