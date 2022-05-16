شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير السويد التعاون المشترك في المجال الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السيد هوكان إيمسجورد، سفير دولة السويد لدى مصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وناقش الاجتماع، بحث تعزيز سبل التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والهيئات المناظرة بالسويد في المجال الصحي، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وإدارة الموارد المالية لتلك المنشآت، مما يسهم في التشغيل بالفكر الاقتصادي للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية متميزة للمنتفعين، واستدامة مطابقتها للمعايير العالمية.

وتناول الاجتماع، مناقشة توسيع آفاق التعاون بين هيئة الرعاية الصحية في مصر والشركات الرائدة بالسويد فى مجال التحول الرقمي للخدمات الصحية، وزيادة فرص الاستثمارات لكبرى الشركات السويدية التى تعمل فى مجال التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمي للخدمات، داخل الأسواق المصرية، بما يساهم في تلبية احتياجات مصر ودول القارة الأفريقية.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية التعاون لتبادل المعرفة والخبرات بين هيئة الرعاية الصحية والشركات السويدية الرائدة في مجالات الرعاية الصحية وجمع وتحليل ومراجعة البيانات، ومجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية، ومجالات البحث العلمي، من خلال إتاحة الفرص لإرسال بعثات تعليمية من الأطباء إلى دولة السويد، وكذلك التعاون فى تدريب الأطقم الطبية بالتعاون مع الشركات السويدية الرائدة فى المجال الطبي، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات السويدية في النظم التكنولوجية بالقطاع الطبي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن دولة السويد رائدة فى مجالات الخدمات والرعاية الصحية، ولها إسهامات عديدة فى البحوث الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، فضلًا عن امتلاكها العديد من المؤسسات الطبية المتميزة، التي تسهم في استمرارية تطوير الرعاية الصحية بمصر ودعمها دول القارة الأفريقية، والوصول بها إلى مرحلة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون مع الهيئات المناظرة في السويد والشركات الرائدة في المجال الطبي بها، ومشيرًا إلى أن الوقت الحالي يعد فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال السويدية الراغبة في الاستثمار في القطاع الصحي بمصر، بما يتيحه نظام التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة في القطاع الصحي.

ومن جانبه، أعرب السيد هاكان إيمسجورد، سفير السويد لدى مصر، عن سعادته باللقاء، وما شهده من حجم إنجازات للهيئة العامة للرعاية الصحية في وقت قليل، وأثرها السريع والضخم على تطور الرعاية الصحية بمصر، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين بجودة عالمية، لافتًا إلى حرص بلاده على التعاون الدائم والمستمر مع مصر في مختلف المجالات، لاسيما المجال الصحي، ومشيرًا إلى تجربة السويد في بناء نظام رعاية صحية قوي وفعال، وتوظيف التكنولوجيا فى قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية التعاون مع مصر بما ينعكس بالإيجاب على القارة الأفريقية كلها.