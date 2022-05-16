شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر مايكروسوفت السنوي 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى ، أن مشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بوحدة تطوير مشروعات التعليم سينظم النسخة الأولى من مؤتمر مايكروسوفت السنوى للتعليم العالى يوم الأربعاء المقبل 18 مايو بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمهندس ناصر الأمير المدير التنفيذي مشروع تطوير نُظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP).

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،فى بيان للوزارة ، إن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالدور الذي تلعبه شركة مايكروسوفت في قطاع التعليم العالي على مستوى العالم، وكيفية الاستفادة من الخبراء في هذا المجال، لتنفيذ خطة التحول الرقمي داخل الجامعات المصرية، مع توضيح ما تم إنجازه من مهام في مجال تكنولوجيا المعلومات على مدار الأعوام السابقة، وكذلك عرض مُبادرة إنشاء موقع مركزي لتقديم الخدمات التكنولوجية لجميع الجامعات المصرية، من خلال منصة مُوحدة تُتيح إنشاء المواقع والخدمات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال خطوات بسيطة تتبعها كل جامعة على حسب احتياجاتها ومُتطلباتها التكنولوجية، مما يُساهم في نشر الخدمات التكنولوجية بطريقة مُيسرة وآمنة لجميع العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تحسين التصنيف الرقمي للجامعات المصرية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه من المُقرر الإعلان عن عدد من الخدمات الجديدة التي تُقدمها شركة مايكروسوفت، لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من تحقيق أفضل ما لديهم، من خلال عرض بعض التطبيقات والحلول التقنية الجديدة المُقدمة من قِبل الشركة.