السكة الحديد تعلن عن تمركز فريق طبى بمحطة رمسيس لتقديم الخدمات للجمهور

وأكدت وزارة النقل، ان ذلك يأتى في إطار التعاون بين وزارة النقل المتمثله فى هيئة السكة الحديد ووزارة الصحة وحرصهما على تفعيل مبادرة حملة 100 مليون صحة والتي أطلقها رئيس الجمهورية.

محمد يوسف

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