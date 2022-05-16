شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عن تمركز فريق طبى بمحطة رمسيس لتقديم الخدمات للجمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وجود فريق طبي بمحطة القاهرة لتقديم الخدمة الطبية لجمهور الركاب والعاملين بالمحطة لمكافحة الأمراض التالية:
1- مبادرة الأمراض المزمنة للكشف عن الأمراض غير السارية.
2- مبادرة الإعتلال الكلوى.
3- مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وأكدت وزارة النقل، ان ذلك يأتى في إطار التعاون بين وزارة النقل المتمثله فى هيئة السكة الحديد ووزارة الصحة وحرصهما على تفعيل مبادرة حملة 100 مليون صحة والتي أطلقها رئيس الجمهورية.