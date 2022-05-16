علوم حلوان تنظم مؤتمرا اليوم عن المتغيرات المناخية وتأثيرها على التغيرات النباتية

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية العلوم بجامعة حلوان ، اليوم الإثنين، مؤتمر حول التغير المناخى تحت عنوان "التغيرات النباتية والميكروبيولوجية في ضوء المتغيرات المناخية المتوقعة" وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية.

وتقام فعاليات افتتاح المؤتمر صباح اليوم الإثنين وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022 بمقر مجمع الفنون والثقافة.

وعلى جانب آخر كان المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان أعلن عن توصيات المؤتمر العلمي الخامس عن "الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر" والذي عقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، و الدكتور احمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث والمستشار العلمي للمعهد.

وقد أوصي المؤتمر بالاتي:

1-سن قانون لحماية برمجيات الحاسب الآلي يما يتناسب مع طبيعتها المتفردة علي أن يتضمن القانون السماح باستخدام تقنية الهندسية العكسية في شكل استثناء محدد للاستخدام العادل تشجيعا للمبرمجين علي تطوير الأفكار التكنولوجيا مع ضرورة وضع تعريف جامع لبرمجيات الحاسب الآلي يشمل جميع مكوناتها حتي يتسني اسباغ الحماية القانونية عليها.

2-سن قانون لتنظيم عقود استغلال حقوق الملكية الفكرية مسايرة للاهتمام العالمي بتلك العقود.

3-سن قانون لتنظيم أعمال الوساطة كنظام ودي لتسوية المنازعات بصفة عامة ومنازعات حقوق الملكية الفكرية بصفة خاصة.

4-تعديل نص القانون رقم 82 لسنة 2002 ليشمل التدابير التقنية الحديثة.

5-نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وخاصة الرقمية منها خلال الندوات والبرامج التدريبية لكافة فئات المجتمع.

6-تضافر جهود الجهات المعنية في نشر وتسهيل الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية المصنفات واصحابها عن طريق استخدام التقنيات المبكرة الحديثة مثل تقنية التشفير ونظام الوشم ونظام التسيير الإلكتروني.

7-زيادة حوافز الاستثمار لدعم الابداع في مجال تكنولوجيا المعلومات وخاصة قطاعي البرمجة والذكاء الاصطناعي بما يخدم حقوق المصنفات الرقمية.

8-حث منصات البث الرقمية الوطنية علي تطوير عملها باتباع تقنيات الذكاء الاصطناعي لجذب أكبر عدد من المستخدمين والاستحواذ علي حصة المنصات الاجنبية حفاظا علي الاداب العامة ودعما للاقتصاد الوطني.

9-اقرار توريق اصول الملكية الفكرية كأحد ضمانات التمويل.