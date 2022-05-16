شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصر.. دول المتوسط تبحث غدا فى مراكش تحديات سوق العمل بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش دول الاتحاد من أجل المتوسط غدًا الثلاثاء، بمدينة مراكش المغربية، خلال الاجتماع الوزارى الخامس حول التوظيف والعمل، تحديات سوق العمل الأكثر إلحاحًا فى المنطقة الأورومتوسطية، ولا سيما للشباب والنساء، وذلك بمشاركة مصر.

وذكر بيان للاتحاد أن الاجتماع الوزاري، الذي تستمر أعماله حتى بعد غد الأربعاء، يهدف إلى تحديد أولويات المنطقة فيما يتعلق بمسألة تشغيل السكان الأكثر ضعفا، بجانب التركيز على النساء المتضررات من إغلاق الأعمال .

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد، خلال الاجتماع، عن إطلاق مركز الوظائف، من أجل تعزيز الحوار ودعم المشاريع لمساعدة السكان الأكثر ضعفاً؛ وهو برنامج لتعزيز العمالة، حيث سيكون مثل البرنامج الذي تم إطلاقه بسبب ظروف جائحة كورونا، والذي استفاد منه بالفعل 18 ألف شخص في 7 دول أعضاء وهي: اليونان، إيطاليا، الأردن، لبنان، مالطا، والمغرب وتونس.

وأوضح الاتحاد أن المنطقة الأورومتوسطية تضم واحدة من أصغر المجموعات السكانية في العالم، حيث يقل عمر واحد من كل 3 أشخاص عن 25 عامًا، ومع ذلك يواجه هؤلاء الشباب صعوبات في دخول عالم العمل.