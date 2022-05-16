شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية ومقار اللجان الأسبوع الأخير من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار لجان الامتحانات، فى الأسبوع الأخير من شهر مايو الجارى، موضحة أنه سيتم إعلانها واتاحتها للطلاب إلكترونيا للاستعلام عنها.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 20 يونيو المقبل فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، وفى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو المقبل وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.