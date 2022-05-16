شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وفي برقيته، قال رئيس الوزراء: يطيب لي، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، أن أتقدم إلى سموكم، بخالص التهنئة على نيلكم ثقة المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، وانتخابكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته قائلا: أنتهز هذه المناسبة، لأجدد لسموكم الإعراب عن تقديرنا واعتزازنا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وثقتنا في أنها ستشهد في عهدكم مزيداً من تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات.

واختتم رئيس الوزراء برقيته بالتوجه إلى الله العلى القدير أن يوفق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويسدد على طريق الحق والخير خطاه، وأن يديم على الإمارات الشقيقة، وشعبها الكريم، الاستقرار والرخاء تحت قيادته الحكيمة.