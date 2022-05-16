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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "ناصر" أكبر محطة مترو بالمرحلة الجديدة للخط الثالث.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة لـ"الخط الثالث للمترو، والتى تمتد من العتبة الى الكيت كات، وتضم 4 محطات مترو جديدة، وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المعلومات عن المحطة:
محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو
تقع على مساحة 7100 متر مسطح
مكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر
بها 4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر بمعرفة المواطنين
بها 37 سلم كهربائى من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة
مؤهلة لاستقبال ذوى الهمم بـ 2 مصعد كهربائى
تضم 7 دورات مياه مخصص إحداها لذوى الهمم