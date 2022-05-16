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تعرف على "ناصر" أكبر محطة مترو بالمرحلة الجديدة للخط الثالث.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة لـ"الخط الثالث للمترو، والتى تمتد من العتبة الى الكيت كات، وتضم 4 محطات مترو جديدة، وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

 

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المعلومات عن المحطة:

 

محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو

 

تقع على مساحة 7100 متر مسطح

 

مكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر

 

بها 4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر بمعرفة المواطنين 

 

بها 37 سلم كهربائى من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة 

 

مؤهلة لاستقبال ذوى الهمم بـ 2 مصعد كهربائى

 

تضم 7 دورات مياه مخصص إحداها لذوى الهمم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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