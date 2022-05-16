شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ ورقيا لمدة 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة التاريخ ورقيا لمدة 30 دقيقة، بأسئلة مقالية بواقع 30%، على أن يبدأ الامتحان الإلكترونى ويستمر لمدة ساعة حتى 12 ظهرا.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية بدون الحاجة للكتابة على مسودات وإذا احتاج الطالب الكتابه فهو يمتلك قدره أقل ممن لا يحتاج الورقة ويستطيع الوصول لنفس الإجابة ذهنيا وهو ما نهدف إلى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب.

وتابع الوزير: من أجل إتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية سوف نسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم أثناء الامتحانات المتبقية من أولى وثانية ثانوي بينما كراسة امتحانات الثالث الثانوي الورقية تحتوي من ٢ إلى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات "إن احتاج الأمر".

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.