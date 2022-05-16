شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح تفاصيل ورقة المفاهيم والمسودة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كتيب أو ورقة المفاهيم للمواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة يتضمن من ورقتين حتى ثلاث ورقات يمكن للطالب استخدامهم كمسودة فى الإجابة عن بعض الأسئلة خاصة فى المواد العلمية.

وأوضحت أن ورقة المفاهيم لن تكون ورقة بل كتيب صغير لكل مادة، وهذا الكتيب هو ملخص للكتاب المدرسي الذي لا يُطبع، حيث أن الامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك، مشيرة إلى أن كتيب المفاهيم سيتم إتاحته على موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة، كما سيتم طباعة كتيب المفاهيم وتوزيعه على الطلاب باللجان فى كل مادة ويتضمن الكتيب المفاهيم والخرائط والقواعد والنظريات والقوانين وغير ذلك.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، وفى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو المقبل وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.