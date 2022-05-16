شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان العلوم فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، أداء امتحان مادة العلوم فى الفترة الأولى من الاختبارات على أن يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات،

وكان أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أعلن بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (186791) طالب وطالبة، مقسم على689 لجنة وعدد 6 حالات خاصة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً.

وبحسب جدول الامتحان، أدى الطلاب السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، و الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، و الإثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و الاربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، والخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية) .

كما أكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، كما وجه على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.