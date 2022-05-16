"دجاله قالتله مراتك بتخونك".. كيف تخلص موظف أمن من زوجته في السويس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت مدينة السويس جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها زوجة ثلاثينية على يد زوجها بطلقة نارية، ثم أقبل الجاني على الانتحار للتخلص من حياته بعد دقائق معدودة من ارتكابه فعلته.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل، أواخر 2019، رميًا بالرصاص على يد زوجها بعدما أوهمته "دجالة" بخيانة زوجته له مع شخص آخر.

المتهم بدعى "عمرو. ج " 36 سنة، يعمل موظف أمن بإحدى الهيئات ببورتوفيق، تزوج من"شيماء. م" 30 سنة -ضحيته-، بعد أن ارتبط بها لفترة طويلة، ورغم مرور عدة سنوات وحياتهما كانت طبيعية من حيث معاملة كلاهما للآخر، إلا أنه وقبل الواقعة بفترة بدأ الزوج يتجه إلى "دجالة" للمعرفة سبب تغير زوجته.

خلافات عدة بدأت تنشب لأقل الأسباب بين الطرفين حتى أن الجيران تدخلوا أكثر من مرة لإنهاء خلافهما، بداعي أن كل منهما على خُلق وحياتهما كان يسودها الود والاحترام منذ زفافهما، لكن الأمر قد تجاوز المسوح به بينهما.

تغير معاملة الزوجة -من وجهة نظر الزوجة- دفعه للجوء إلى إحدى الدجالات لاستطلاع أمر زوجته، وسبب تغيرها وأسلوبها معه؛ حتى أنها أخبرته مرارًا بأن زوجته تقوم بخيانته، الأمر الذي جعله يستشيط غضبًا ويفكر في الانتقام من زوجته.

جيران الزوجين، في العقار الكائن بمساكن اللوكس بضاحية الغريب، أفادوا عقب الواقعة بأن الزوج عاد ظهر يوم الواقعة من عمله، وافتعل شجار مع زوجته، وقالوا إنه انفعل غاضبًا عليها، حتى وصل صدى المشاجرة إلى مسامعهم.

الجيران قالوا إن دقائق قليلة مرت، حتى سمعوا صوت عيارين ناريين، بينهما فاصل زمني لا يزيد عن دقيقة، ما دفعهم إلى إبلاغ شرطة النجدة.

أم الزوج المنتحر، قالت أمام وكيل النائب العام، إن ابنها شكى لها من تغير معاملة زوجته معه، فذهب إلى دجالة ظنًا منه أنها ستطلعه على السبب.

"شككته في مراته وقالتله زوجتك بتخونك".. قالت الأم إن الدجالة أدعت أن زوجة ابنها تخونه، وأن ذلك سبب تغيرها في معاملته، على غير الحقيقة.

الأم أفادت بأن "ش. م"، زوجة ابنها كانت حسنة الخلق، وحافظة لكتاب الله، فيما دلت تحريات المباحث وسؤال الجيران على أن السيدة كانت تتمتع بالسمعة الطيبة وحسن السير والسلوك.

مناظرة الجثتين، أفادت بأن الزوج استخدم سلاحه الناري الخاص بالعمل في الحراسة، وأطلق النار على رأس زوجته، فسقطت قتيلة، وبعد لحظات أنهى حياته بعيار ناري في رأسه التي خرجت منها الطلقة مخلفة بقايا دماء من آثار انفجار الرأس، على حائط الشقة، وسقط قتيلًا بجوار زوجته المجني عليها.

بدورها باشرت نيابة السويس تحت إشراف المحامي العام لنيابات السويس، التحقيق فى واقعة مقتل زوجة على يد زوجها رميا بالرصاص، وطلبت تقرير الطبيب الشرعى، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس، وتم إحالته إلى نيابة السويس، للتحقيق تحت إشراف المحامى العام لنيابات السويس.