شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف تطوير الطريق الدائرى ونسب التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل عدة مشروعات أحدثت طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية واللوجستيات على مستوى الجمهورية، ومن بينها مشروع تطوير الطريق الدائرى، ويستعرض الخليج 365 اهم المعلومات عن الموقف التنفيذى للمشروع فى النقاط التالية.

مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ينقسم لمرحلتين.

المرحلة الأولى من المشروع تمتد لـ 110 كيلومترات.

بلغ إجمالي معدلات التنفيذ بالمرحلة الأولى 93%.

بلغت نسبة تنفيذ عدد كبير من القطاعات الفرعية بالطريق الدائري 100%.

الموقف التنفيذي للقطاعات الفرعية للمرحلة الثانية من المشروع بلغ معظمها معدلات تنفيذ متقدمة.

يشمل مشروع تطوير الدائرى حول القاهرة الكبرى يشمل منع وقوف وتحميل الميكروباص اعلى الطريق.

سيتم تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT.

سيتم تنفيذ مواقف للميكروباص اسفل الطريف الدائرى.

يتم تنفيذ مشروع إنارة الطريق الدائري بالكامل.