شكرا لقرائتكم خبر عن دخول طلاب أولى ثانوى على المنصة لأداء امتحان اللغة الثانية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الأول الثانوى العام الدخول على منصة الامتحان لأداء اختبار اللغة الثانية إلكترونيا، وذلك بعد الانتهاء من الجزء المقالى الورقى فى الامتحان فى الثامنة والنصف صباحا، وانطلق الاختبار الإلكترونى والذى يتضمن أسئلة اختيار من متعدد فى الثامنة و45 دقيقة ويستمر لمدة ساعة.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن الامتحان يسير بشكل منضبط دون مشكلات تقنية أو فنية، موضحة أن هناك فريق من الدعم الفنى من أعضاء التطوير التكنولوجى فى المدارس يتابع دخول الطلاب على منصة الامتحان والسيستم ويتم التعامل مع أى مشكلة تحدث بشكل مباشر.

وحرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب أثناء أداء الامتحانات، كما نبهت على الطلاب بعدم دخول لجنة الامتحانات والابتعاد عن أى أفعال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية بدون الحاجة للكتابة على مسودات وإذا احتاج الطالب الكتابة فهو يمتلك قدره أقل ممن لا يحتاج الورقة ويستطيع الوصول لنفس الإجابة ذهنيا وهو ما نهدف إلى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب.

وتابع الوزير: من أجل إتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية سوف نسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم أثناء الامتحانات المتبقية من أولى وثانية ثانوي بينما كراسة امتحانات الثالث الثانوي الورقية تحتوي من ٢ إلى 3 ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات "إن احتاج الأمر".

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.