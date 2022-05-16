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%63 من القراء يتوقعون تصعيد الأهلى لأزمة ملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل تتوقع تصعيد الأهلى لأزمة ملعب نهائى دورى الأبطال بعد التأهل لمواجهة الوداد؟"، توقع القراء تصعيد الأهلى لأزمة ملعب نهائى دورى الأبطال بعد التأهل لمواجهة الوداد المغربى. 


نتيجة الاستطلاع

 

وتوقع 63% من القراء تصعيد الأهلى لأزمة ملعب نهائى دورى الأبطال بعد التأهل لمواجهة الوداد المغربى، بينما قال 37% من القراء لا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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