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شكرا لقرائتكم خبر عن %63 من القراء يتوقعون تصعيد الأهلى لأزمة ملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل تتوقع تصعيد الأهلى لأزمة ملعب نهائى دورى الأبطال بعد التأهل لمواجهة الوداد؟"، توقع القراء تصعيد الأهلى لأزمة ملعب نهائى دورى الأبطال بعد التأهل لمواجهة الوداد المغربى.
نتيجة الاستطلاع
وتوقع 63% من القراء تصعيد الأهلى لأزمة ملعب نهائى دورى الأبطال بعد التأهل لمواجهة الوداد المغربى، بينما قال 37% من القراء لا.