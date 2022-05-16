تعرف على فعاليات الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - تتضمن فعاليات الجمعيّة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط والتى تنطلق اليوم الإثنين جلسات عدّة يتخلّلها كلمات لرؤساء مجلس الكنائس المشاركة ورؤساء الوفود المشاركة، إضافةً إلى عرض لتقرير الأمين العام الدكتور ميشال عبس.

وتُعقد خلال اللّقاء المسكونى ورش عمل حول استراتيجيّات مجلس كنائس الشرق الأوسط: الدياكونيا والخدمة الإجتماعيّة، التواصل والمناصرة، الشّهادة المسيحيّة والعلاقات المسكونيّة، الحوار والتماسك الإجتماعيّ - تأهيل الرأسمال الإجتماعيّ، والتنمية المؤسّسيّة والإستدامة.

ومن المقر أن يتم انتخاب رؤساء جدد لمجلس كنائس الشرق الأوسط وأعضاء اللجنة التنفيذيّة للسّنوات الأربع المقبلة، على أن تُصدر الجمعيّة العامة في ختام اجتماعاتهاالبيان الختاميّ وتوصيات المشاركين فيها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجمعيّة العامة هي السّلطة العليا في مجلس كنائس الشرق الأوسط، تلتئم في دورة عاديّة مرّة كلّ 4 سنوات للبحث في شؤون تتعلّق بالحضورالمسيحيّ في الشرق الأوسط، إلّا أنّ جائحة كورونا وما فرضته من تداعيات خطرة حالت دون انعقادها في التاريخ المقرّر عام 2020.