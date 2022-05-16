شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ورقة أسئلة الثانوية بها مسودة والسماح لأولى ثانوى بالكتابة على ورقة المفاهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية بدون الحاجة للكتابة على مسودات وإذا احتاج الطالب الكتابه فهو يمتلك قدره أقل ممن لا يحتاج الورقة ويستطيع الوصول لنفس الإجابة ذهنيا وهو ما نهدف إلى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب.

وتابع الوزير: من أجل اتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية سوف نسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم أثناء الامتحانات المتبقية من أولى وثانية ثانوي بينما كراسة امتحانات الثالث الثانوي الورقية تحتوي من ٢ إلى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات "إن احتاج الأمر".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.