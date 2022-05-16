شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الخسوف.. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعاء الخسوف .. ورد عدد من الأحاديث النبوية عن خسوف القمر منها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا" رواه البخاري.. ومن هنا تأتي حكمة المولى تبارك وتعالى بجعل معالم الكون آيات للعبرة والتذكير بقوة الله واللجوء إليه بالصلاة والدعاء وليس بالخوف المفزع وغير المبرر والدجل.

دعاء الخسوف.. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك

دعاء الخسوف .. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك، اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا، اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة اللهم رب النبي مُحمد (صلى الله عليه وسلم).. اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا، يا من يُجير ولا يُجار عليه.. أجرنا من النار.. ومن خزي النار.. ومن كل عمل يقربنا إلى النار.. وأدخلنا الجنة مع الأبرار.. برحمتك يا عزيز يا غفار.

دعاء الخسوف .. اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك

‎دعاء الخسوف .. وقد وجه الإسلام بالدعاء عند خسوف القمر:"سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا".

دعاء الخسوف .. سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. دعاء الخسوف .. اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك دعاء الخسوف .. اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك دعاء الخسوف .. اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

اللهم ارحمنا إذا برق البصر و خسف القمر و جُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين. دعاء الخسوف .. يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك دعاء الخسوف .. يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك دعاء الخسوف .. يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك.. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.. اللهم الطف بنا.. لا اله الا انت سبحانك انّا كنا من الظالمين. دعاء الخسوف دعاء الخسوف دعاء الخسوف .. ومن جانبها حددت المؤسسات الدينية ماذا يفعله المسلم المسلم عند حدوث الخسوف، وقد أوصت بأداء صلاة الخسوف بأن يُصلَّى المسلم ركعتين جماعة أو فرادىفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، و يُكبِّر المصلي ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحةَ وسورة طويلة، ثم يركع ركوعاً طويلاً، و ثم يرفع من الركوع، قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، و بعد الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة مرةً أخرى وسورة طويلة، و ثم يركع ركوعاً طويلاً، و ثم يرفع من ركوعه، قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، و ثم يسجد سجوداً طويلاً، و ثم يرفع من السجود، و ثم يسجد مرة أخرى سجوداً طويلاً، و ثم يرفع للركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، و ثم يجلس بعد السجدتين للتشهد، و ثم يسلِّم.

دعاء الخسوف .. سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون