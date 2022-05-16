شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان اللغة الثانية والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام اليوم الاثنين امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، ورقيا وإلكترونيا، حيث يعقد الامتحان فى بداية اللجنة بشكل ورقى ثم الإلكترونى، ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات والمدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان ومنع الغش وتذليل العقبات أمام الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية.

وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.