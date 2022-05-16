شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تصرف مساعدات للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر مايو لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، في صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة "عن شهر مايو الجارى، وذلك للأسرالأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك في الوقت الذى بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن في دخول أسر جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل 2022 الجاري، بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وأن من ضمن الفئات التي يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة "الأرامل والمطلقات والسيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.

كما يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات مايو، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، حيث تتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.