شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى: خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الأحد مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقد وجه خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.