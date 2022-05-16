أخبار مصر

الديوان الملكى: خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى: خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الأحد  مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

 

وقد وجه خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا