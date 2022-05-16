شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين: إعفاء المواد الخام من قيود الاستيراد قبلة حياة للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن قرارات إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من القيود المفروضة على عملية الاستيراد سيزيد من معدلات النمو الاقتصادى، وتابع:" هذه القرارات تعد قبلة الحياة للمصانع كون المواد الخام روح الماكينات التى تعمل بالمصانع".

وأضاف "بشاى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن هذه القرارات ستسهم فى إعادة الكثير من المصانع للعمل والقضاء على المشاكل التى كانت تعانى منها فى السابق.

وأدرف "بشاى": "ملاك المصانع وطنيون ويعلمون أن الدولة فى أزمة بسبب الأزمة العالمية وجميعهم يعملون على دعم ومساندة بلدهم".

وعرض البرنامج تقريراً يشمل حزمة الإجراءات والتحفيزات التى أطلقتها الدولة من أجل تشجيع الاستثمار بالبلاد، بالإضافة إلى خططها فى القضاء على البطالة بمصر، إلى جانب رصد 130 مليار جنيه لتلافى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.