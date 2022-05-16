شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: وثيقة ملكية الدولة قيد المراجعة وستصدر خلال أسابيع قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن وثيقة ملكية الدولة المتعلقة بالقطاعات التى ستتخارج منها الدولة كليا أو جزئياً ستصدر خلال أسابيع قليلة.

وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنها لن تكون مفاجئة للقطاع الخاص لأنه تم طرحها عليه في وقت سابق في عدد من القطاعات المختلفة.

وكشفت أن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة ومحددة للقطاعات فاللون الأحمر يعني أن تلك القطاعات متروكة للقطاع الخاص بالكامل والاصفر يعني وجود الدولة والقطاع الخاصفي بعضص القطاعات وفقاً لمبدأ الحياد التنافسي كونها قضية كانت مقلقة للقطاع الخاص به أما الشريحة الثالثة فتخص القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر فسوف تظل فيها الدولة وهذا موجود في كل دول العالم حتى الليبرالية حيث تخصص بعض القطاعات الحيوية والاستراتيجية وتعمل بها بشكل كامل لأنها تخص حياة المواطنين مباشرة.

وشددت على أن وثيقة ملكية الدولة قيد المراجعة الآن وخلال أسابيع قليلة ستم إصدارها.