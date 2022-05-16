شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مصر تنعم باقتصاد متنوع.. وهناك سلع تغطى 24 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تعيش ظروفا استثنائية شديدة، لأن العالم بعد جائحة كورونا بدأ حالة تعافى جزئي، ثم جاءت تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثرت بقدر عالٍ على التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأضافت هالة السعيد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن مصر جزء من العالم، وبالتالى ارتفاع الأسعار على المستوى العالمى يؤثر على الدولة المصرية، متابعة: "نحن نراعى كل التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة ومصر، ونضع الخطط بالتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات".

وتابعت الوزيرة: "مصر اهتمت بالاستثمارات فى البنية التحتية وبشبكات الطرق والكبارى وكافة المجالات، لأهمية الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاصة بالدولة، ونعيد توجيه الألويات، ومصر تنعم باقتصاد متنوع، ولدينا عدد من القطاعات التى لها وزن كبير فى الاقتصاد، وبالتالى ندفع أكثر فى هذه المراحل بالقطاعات التى تحتاج إلى تشغيل أكثر مثل قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات هامة أخرى".

وأكملت: "مصر تحتاج إلى مهارات والشباب الذى يتمتع بالمهارات التقنية وكل التوسعات التى تتم فى الجامعات التكنولوجية التى تقيمها الدولة لها أهمية كبيرة، ونحن فى حالة شديدة من عدم اليقين بسبب الصدمات العالمية، ونضع سيناريوهات وننظر فيها كل شهرين لمتابعة نتائج الأزمات العالمية، وبسبب هذه الأزمات جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياطى كبير من السلع وآمن جدا وهناك سلع تغطى الدولة لمدة 24 شهر".

وأردفت: "لما بنتكلم عن شراكة للقطاع الخاص الأجنبى والمحلي، وجود هذه الشراكة يمنح مزيد من الحوكمة ومزيد من الشفافية وتقييم الأصول الحكومية التى تطرح، والطرح يعظم قيمة هذه الأصول وضخ الاستثمارات إليها"، مؤكدة أن غالبية الدين الخارجى لمصر طويلة الأجل، لأنها تكون أخف من القصيرة الأجل، كما أن هناك لجنة لمتابعة كل القروض.