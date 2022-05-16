شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية: إطلاق نار داخل كنيسة فى كاليفورنيا وسقوط ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشرطة الأمريكية اليوم أن عددا من الضحايا قد سقطوا نتيجة إطلاق نار فى كاليفورنيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم الأحد، إحاطة من الكتب الفيدرالي حول مقتل عشرة أشخاص إثر إطلاق نار داخل متجر في ولاية نيويورك.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية ، إن بايدن "سيستمر في تلقي التحديثات طوال اليوم وغدا مع توارد المزيد من المعلومات"، مضيفة أن "الرئيس والسيدة الأولى يصليان من أجل أولئك الذين فقدوا ومن أجل أحبائهم".

وقد أفادت الشرطة بمقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار داخل متجر في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أنها أوقفت شابا يبلغ من العمر 18 عاما في موقع الحادث، في مدينة بافالو.

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالية "أف بي آي"، الهجوم بـ "العنف المتطرف"، مشيرا إلى أنه يحقق في وجود دوافع كراهية عنصرية خلف الهجوم الذي خلّف ثلاثة جرحى آخرين.