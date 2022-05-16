شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث الوزراء": لا يوجد اقتصاد فى العالم محمى من الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تميل لسماع كافة الآراء من المتخصصين خلال المؤتمرات التي تعقدها حول رؤية الدولة وخططها في التعامل مع الأزمة العالمية، موضحاً أن مؤتمر اليوم شهد تفاعلاً كبيراً من المراسلين الأجانب والمتخصصين والإعلام المصرى، وتابع:" وما جعل وقته يطول هو حرص رئيس الوزراء على استعرض الوضع الاقتصادى منذ عام 2015 قبل عمل الإصلاح الاقتصادى".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الدولة لكانت الأوضاع الآن أكثر سوءاً، والازمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمى، وتابع:" مصر تستورد نسبة كبيرة من الحبوب من روسيا وأوكرانيا وأيضاً 31% من السائحين بمصر من هاتين الدولتين وهذا يصعب من حدة الأزمة".

وشدد "سعد"، على أنه لا يوجد اقتصاد في العالمى محمى من الأزمات حتى الاقتصاد الأمريكي، موضحاً أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة للتعامل مع أزمة الاقتصاد العالمى، وتابع:" مؤتمر اليوم أرسل عدة رسائل منها طمأنة القطاع الخاص والتوسع في الاستثمارات الأجنبية وإتاحة فرص كبيرة للمستثمر المصرى والأجنبى وتيسير الإجراءات حول ذلك..وإجراءات تنشيط البورصة المصرية".