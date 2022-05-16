شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تكشف تفاصيل تحديث قاعدة البيانات فى 30 ثانية والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن هناك 23 مليون أسرة تضم ما يزيد عن 73 مليون مستفيد من الخبز، لافتًا إلى أن خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين مجانية بدون أى مقابل مادى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» أن المطلوب من المواطن الرقم القومى ورقم البطاقة التموينية ورقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة فى أى شركة هاتف من الشبكات الأربعة.

وتابع أن المنظومة تم ربطها بالمحول الحكومى الرقمى مع وزارة الاتصالات؛ وبمجرد إدخال الرقم القومى والهاتف المحمول يتم الرد على المواطن؛ أو يتم توجيهه بوجود خطأ عند وجود خطأ فى الإجراءات.

وأوضح أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وجه بإنهاء إجراءات التسجيل خلال 48 ساعة، كما وجه بمد مدة التسجيل حتى 30 يونيو المقبل، مؤكدًا أنه سيتم فتح موقع إدارة دعم مصر قبل نهاية الأسبوع لتقديم خدمة تحديث البيانات للمواطنين، أو من خلال أى مكتب تموينى عام على مستوى الجمهورية «ولو فيه زحام على مكاتب التموين يمكن للزميل أخذ المستندات المطلوبة وبعد 48 ساعة هيلاقى المواطن اسمه متسجل».

وأكد أنه لن يُضار أى مواطن من تحديث قاعدة البيانات «بل سيستفيد المواطن من موقع مصر الرقمية ودعم مصر؛ منها صرف الخبز والتموين ما يمنع من ينتهزون الفرصة لبث الشائعات»، موضحًا أنه يمكن للمواطن، من خلال هذه الخدمات، تقديم استفتاء رأى لأنه «الزبون بتاعى إللى لازم أريحه».

وأكد أنه لا انتهاك لخصوصية المواطن من خلال عملية التحديث، لافتًا إلى أن وزارة التموين ليست فى حاجة للحصول على أرقام هواتف المواطنين لإجراء قاعدة التحديث أو حذف غير المستحقين، مشددًا على أنه فى آخر 6 سنوات لم يتم التدليس على المواطنين الذين تم حذفهم من خدمة الدعم «نحن صادقين تمامًا؛ وليس لدينا أى نية للتدليس على المواطنين».

وأشار إلى أن الفرد يحصل على 50 جنيهًا على بطاقة التموين، لافتًا إلى أن تكلفة رغيف الخبز الواحد تخطت الـ 70 قرشًا «لما أبدأ تحديث قاعدة البيانات هتناقش مع المواطن لأنه قد يكون هناك من يتلاعب بحصته؛ وده هيساعد على وصول الدعم لمستحقيه».

وشدد على أن الحوكمة باستخدام الحاسب الآلي؛ أحد إجراءات مكافحة الفساد دون الدخول بشكل مباشر مع أحد «الدولة محتاجة توصيل الدعم لمستحقيه؛ والموارد محدودة فلابد أن أعرف زبونى علشان أخدمه بالشكل الكامل»، مناشدًا العاملين بمكاتب التموين بعدم تعطيل المواطنين «الموضوع لا يتعدى 30 ثانية».

وعن إضافة مواطنين جدد لبطاقات التموين، أكد أنه حتى الأن لا توجد ميزانية لإضافة أفراد جدد، مشيرًا إلى أن الفئات المستثناة من هذا القرار هم الفئات الأولى بالرعاية وأعضاء تكافل وكرامة وذوى الهمم؛ حيث يستطيعون التقدم من خلال وزارة التضامن لاستخراج بطاقة تموينى على الفور؛ موضحًا أن هذه الخدمة متوقفة حاليًا.