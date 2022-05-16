شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنعى ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى البارز والمفكر صلاح منتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي البارز والمفكر الكبير صلاح منتصر الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص التعازي لذوي الفقيد ولأسرة الصحافة المصرية والعربية، ليدعو المولى عزَّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان.

وقالت الخارجية في بيان لها :"رحم الله الفقيد الذي كان أحد القامات الرفيعة من رموز الفكر والصحافة، ودافع بقلمه الحر عن قضايا وطنه العادلة، وساهم بعطائه الأدبي في إثراء المكتبة العربية بكتاباته القيِّمة خلال مسيرته المهنية المُمتدة".