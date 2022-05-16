التخطيط: التعاون مع صندوق النقد مستمر والشق التمويلى لم يحدد حتى الآن

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك توجهاً لتحويل الودائع الخليجية لدعم الاقتصاد المصرى بقيمة 12 مليار دولار مع مرور الوقت لشكل من أشكال الاستثمار عبر عدة تصورات إما شراكة فى أصل من أصول الدولة أو شركات من الشركات العامة وفقاً لما سيتم طرحه من الدولة المصرية.

وعن ملامح التعاون القادم مع صندوق النقد الدولى وبرنامج التعاون كشفت السعيد خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أنه حتى الآن وفى ظل المناقشات مع الصندوق لم يتم التوصل بشكل محدد للشق التمويلى بالبرنامج القادم.

وأكدت أن علاقة مصر بصندوق النقد الدولى علاقة تتسم بالاستدامة هناك برنامج ناجح يشكل قصة نجاح حقيقية تم بين مصر والصندوق فى وقت سابق حيث ستستمر برنامج المتابعة والدعم الفنى مستمر ولكن ملامح المشاورات فى البرنامج القادم لم تصل بشكل نهائى للحزمة التمويلية بشكل محدد.

وتابعت: سيكون هناك متابعة ودعم فنى وحزمة تمويلية لكن لم يتم التوصل إليها بشكل محدد حتى الان فى المشاروات.