شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 16/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 8:09
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:48 م
موعد صلاة العشاء 8:18 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:16
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 8:06 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:17 ص
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 6:26 م
وقت صلاة العشاء 7:50 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:31 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:48
تاجات