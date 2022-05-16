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ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 16/5/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:22  ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 8:09 

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 3:22 ص

موعد صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:18 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:16

موعد صلاة الظهر 11:47 م

موعد  صلاة العصر 3:25 م 

موعد صلاة المغرب 6:39 م

موعد صلاة العشاء 8:06  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:17 ص

وقت صلاة الظهر 11:39 

موعد صلاة  العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 6:26 م

وقت صلاة العشاء 7:50 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:31  ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:48

 

 تاجات  

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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