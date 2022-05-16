ورقة المفاهيم والأسئلة.. بيان مهم من التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية للطلاب بدون الحاجة للكتابة على مسودات".

وأضاف شوقي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "إذا احتاج الطالب الكتابة فهو يمتلك قدرة أقل ممن لا يحتاج الورقة، ويستطيع الوصول إلى نفس الإجابة ذهنيًا، وهو ما نهدف إلى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب".

واستطرد وزير التعليم: "من أجل إتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية، سنسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم أثناء الامتحانات المتبقية من أولى وثانية ثانوي، بينما كراسة امتحانات الصف الثالث الثانوي الورقية تحتوي على من 2 إلى 3 ورقات بيضاء يمكن استخدامها كمسودات".