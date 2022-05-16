وزير القوى العاملة يكشف عدد العمالة المصرية المسافرة للعمل في الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عدد العمالة المصرية المستهدف تسفيرها في موسم الحج هذا العام، وقيمة الرواتب المقرر الحصول عليها خلال الموسم.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تستهدف تسفير نحو 20 ألفًا من السائقين والعمال؛ للعمل خلال موسم الحج لخدمة "ضيوف الرحمن" هذا العام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية..

وأكد سعفان، أن وزارة القوى العاملة تعمل كمنظم بين الجانب المصري، الممثل في شركات إلحاق العمالة، والجانب السعودي المسئول عن توريد العمالة.

وأشار الوزير، إلى عقد اجتماع الأيام الماضية، مع الدكتور سلطان السبيعي، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال؛ للعمل خلال موسم الحج.

وأكد سعفان، أن الاجتماع اتفق على الاهتمام بأجر العمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في الدولتين، وإثبات ذلك في العقود الموقعة بين الطرفين.

وتابع الوزير: "أتوقع أن يتراجع عدد العمالة المصرية هذا العام من 60 ألفًا إلى 20 ألف عامل فقط، نظرًا للإجراءات التي اتخذتها المملكة بتقليل عدد الحجاج إلى الثلث".

من ناحيته قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، إن سفر هذه العمالة، بدأ اعتباراً من شهر شوال الجاري، على أن تتراوح مدة التعاقد من 3-6 أشهر.

وأوضح إمام لمصراوي، أن رواتب العمالة الموسمية في موسم الحج، تبدأ من 1250 ريال لعمال الفنادق وحاملي -"الشنط"- بما يعادل تقريبًا 6 آلاف و160 جنيهًا مصريًا، فيما يحصل السائقين على رواتب بقيمة 3500 ريال شهرياً مع الإقامة، بما يعادل تقريبًا 17 ألفًا و250 جنيهًا مصريًا.

وأشار إلى أن أهم المهن المطلوبة للعمل في الحج تتمثل في: "سائقين، وجزارين، وعمال مجازر، وحلاقين، وعمالة المطارات المختلفة"، لافتاً إلى عدم تحديد أعداد العمالة بعد من الجانبين المصري والسعودي.

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