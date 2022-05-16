التموين: إضافة رقم الهاتف على البطاقات ليس تضييقًا على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن تسجيل أرقام الهاتف عبر بطاقة التموين، مجانًا بدون دفع أي رسوم، مضيفًا أن كل المطلوب من المواطنين الذين أرسلت لهم سالة البون، التوجه إلى مكتب التموين، بصورتي الرقم القومي وبطاقة التموين، ورقم تليفون مسجل في إحدى شركات المحمول.

وأضاف مدكور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لابد أن يكون رقم التليفون مسجل باسم رب الأسرة نفسه لدى إحد شركات الموبايل، وليس لأي فرد في الأسرة".

وأوضح مستشار وزير التموين، أن مد مهلة التسجيل إلى 30 يونيو المقبل، أتاح فرصة للمواطنين للتعامل مع الأمر بشيء من التروي والهدوء، بالإضافة إلى التخفيف عن المواطنين.

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