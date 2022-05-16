التموين: تسجيل الهاتف على البطاقات إلكترونيًا عبر موقع دعم مصر خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن تسجيل أرقام الهاتف عبر بطاقة التموين، مجانًا بدون دفع أي رسوم، مضيفًا أن كل المطلوب من المواطنين الذين أرسلت لهم سالة البون، التوجه إلى مكتب التموين، بصورتي الرقم القومي وبطاقة التموين، ورقم تليفون مسجل في إحدى شركات المحمول.

وأضاف مدكور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم فتح موقع دعم مصر لتسجيل أرقام الهاتف المحمول في الأيام المقبلة، موضحًا أن عدد البطاقات التي وصلت إلى أصحابها رسالة قد يزيد عن 5 ملايين من أصل 23 مليون بطاقة.

وأوضح مدكور، أن الإجراءات بسيطة وخاصة مع الربط الحكومي، مع شركات الاتصالات من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن التلعيمات التي صدرت اليوم من وزير التموين تقتضي بأنه بمجرد تسجيل رقم الهاتف المحمول بشكل صحيح يتم رفع الرسالة من على البون.

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