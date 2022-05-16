ختام أعمال مناقشة "موازنات" شركات الكهرباء للعام المالي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

اختتمت مساء اليوم الأحد، أعمال مناقشة موازنات شركات الكهرباء لاستعراض خطط الشركات خلال العام المالي الجديد 2022/2023.

ووفق مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فأنه من المرتقب إعلان حركة تغييرات جذرية في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بالإضافة لشركات الإنتاج التي قد تشهد استقرارًا على رؤساء مجالس إداراتها باستثناء تغييرات في أعضاء مجالس إدارات الـ5 شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

ونوه المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن ربما يتم خلال أيام قليلة إعلان الحركة التي طال انتظارها بين القيادات والعاملين خاصة في ظل ارتباط الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بسفر خارج البلاد للمشاركة في أحد المؤتمرات المهمة في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد أن معظم الموافقات المتعلقة بالأسماء التي تم اختيارها لرئاسة بعض الشركات والمرشحين لعضوية مجالس إدارات الشركات المختلفة وصلت بالفعل إلى مكتب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تمهيدا للموافقة عليها ومن ثم إقرارها من قبل رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.​