مذبحة في الصباح وجريمة زوجية مساء.. 24 ساعة دموية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 جثث داخل منزل واحد في الصباح، وجثة بأحشاء ممزقة في المساء سطروا 24 ساعة دموية بمحافظة الجيزة. فمع شروق شمس يوم جديد كان الشارع الجيزاوي على موعد مع مذبحة أسرية دارت أحداثها داخل منزل حلاق بمركز الصف بعدما تخلص من زوجته وابنته وشنق نفسه بينما مزق سائق زوجته تحت أنظار أسرتها بمنطقة المنيب.

مذبحة الصف

استيقظ أهالي قرية عرب الحصار على مذبحة أسرية لدى تخلص شخص من زوجته وابنته قبل أن يلحق بهما منتحرا داخل المنزل بينما نجا باقي أبنائه.

المعاينة التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بينت أن المتهم هشم رأسي زوجته وابنته وشنق نفسه في السقف.

ويعكف رجال المباحث على جمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث في الوقت الذي أشارت التحريات الأولية استنادا الجيران إلى أن الزوج كان يعاني من مرض نفسي.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثامين زوجين وابنتهما داخل منزلهم بقرية عرب الحصار.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة قوات الشرطة بفرقة شرق الجيزة بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص المبدئي تحت إشراف العقيد تامر صالح والمقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، أن شخصا يدعى "أنور" يعمل حلاق، اعتدى بالضرب على زوجته وابنته بآلة حادة ثم شنق نفسه في ظروف غامضة.

جرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

جريمة الحي الشعبي

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها برئاسة اللواء عاصم أبو الخير؛ لضبط المتهم بقتل زوجته بمنزل أسرتها بمنطقة المنيب؛ بسبب خلافات زوجية.

تلقى اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيلة بدائرة قسم الجيزة.

وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ لفحص الواقعة وضبط مرتكبها.

تحريات الرائد أحمد الأبيض معاون أول مباحث الجيزة، بينت أن خلافات وقعت بين سائق مركبة "توك توك" وزوجته دفعتها لترك مسكن الزوجية بمدينة الحوامدية والتوجه إلى منزل أسرتها بالمنيب.

بعد مرور أيام، توجه الزوج لمصالحة رفيقته "البيت وحش من غيرك" لكن كلماته لم تلق قبولا لدى زوجته التي تمسكت بالمكوث بمنزل أسرتها "مش راجعة معاك".

جهود النقيب عمر مبارك معاون مباحث الجيزة كشفت أسرار الفصل الأهم من الجريمة. فمع فشل محاولات الزوج، توجه إلى المطبخ واستل سكينًا مسددًا لزوجته طعنتين نافذتين فأرداها قتيلة في الحال تحت أنظار أسرتها ولاذ بالهرب تاركًا إياها جثة وسط بركة دماء.

ويكثف رجال المباحث جهودهم بقيادة العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب ووكيله المقدم عمرو البطران لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.