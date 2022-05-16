"مش راجعة معاك".. أسرار قتل سائق لزوجته تحت أنظار أسرتها في المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها برئاسة اللواء عاصم أبو الخير؛ لضبط المتهم بقتل زوجته بمنزل أسرتها بمنطقة المنيب؛ بسبب خلافات زوجية.

تلقى اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيلة بدائرة قسم الجيزة.

وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ لفحص الواقعة وضبط مرتكبها.

تحريات الرائد أحمد الأبيض معاون أول مباحث الجيزة، بينت أن خلافات وقعت بين سائق مركبة "توك توك" وزوجته دفعتها لترك مسكن الزوجية بمدينة الحوامدية والتوجه إلى منزل أسرتها بالمنيب.

بعد مرور أيام، توجه الزوج لمصالحة رفيقته "البيت وحش من غيرك" لكن كلماته لم تلق قبولا لدى زوجته التي تمسكت بالمكوث بمنزل أسرتها "مش راجعة معاك".

جهود النقيب عمر مبارك معاون مباحث الجيزة كشفت أسرار الفصل الأهم من الجريمة. فمع فشل محاولات الزوج، توجه إلى المطبخ واستل سكينًا مسددًا لزوجته طعنتين نافذتين فأرداها قتيلة في الحال تحت أنظار أسرتها ولاذ بالهرب تاركًا إياها جثة وسط بركة دماء.

ويكثف رجال المباحث جهودهم بقيادة العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب ووكيله المقدم عمرو البطران لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.