تأجيل محاكمة 8 متهمين بواقعة كفن عين شمس فى قضية خطف شاب لجلسة 14 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، نظر محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفيديو الكفن، وذلك في قضية أخرى، متعلقة بخطف شاب في منطقة عين شمس إلى جلسة 14 يونيو المقبل.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، التي كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نيلى يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت "النيابة العامة" بها، والتي أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم.