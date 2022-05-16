الحماية المدنية تنقذ وحدة مرور حدائق الأهرام من النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا شبَّ أمام وحدة مرور حدائق الأهرام غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بشارع الكوثر دائرة قسم الهرم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقًا مع العقيد أحمد الدسوقي مأمور القسم.

تبين نشوب الحريق في مخلفات، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى وحدة المرور والسيارات المتوقفة خارجها دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم، وإبلاغ حي الهرم لاتخاذ اللازم نحو المتسبب.