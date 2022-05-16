بالأرقام.. ماذا قدمت مباحث المصنفات بالجيزة خلال شهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

جهود متواصلة يبذلها ضباط إدارة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة على مدار الساعة، للتصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

توجيهات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ترجمها ضباط الإدارة إلى حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز المحافظة.

أسفرت الجهود بقيادة العقيد حسام بكير مدير إدارة مباحث المصنفات بالجيزة، عن تحرير 300 محضر متنوع شملت (مقهى - كافيه - محال بلاي ستيشن - سنتر تعليمي - مكتبة) بأماكن متفرقة من المحافظة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.