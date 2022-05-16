تعليم الجيزة تصحح خطأ بامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف سلومة وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، إنه تم تصحيح الخطأ الذى ورد فى سؤال بامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية اليوم داخل اللجان الساعة ٩.١٠، موضحا أنه كان مرفق نموذج تصحيح داخل اللجنة ولن يضار أى طالب.

كان أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أعلن بأن إجمالى الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (186791) طالبا وطالبة، مقسم على(689) لجنة وعدد (6) حالات خاصة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً.

بحسب جدول الامتحان، أدى الطلاب السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، و الأحد 15 مايو امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، و الإثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الثلاثاء17 مايو امتحان مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و الاربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، والخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

كما أكد وكيل الوزارة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، كما وجه على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات، من التطهير الدورى وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.