شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف قنا بناء على حكم قضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، أنه بناء على الحكم القضائي الصادر بشأن عز الدين محمد أحمد علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا ، وبناء على مذكرة الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ، تم إنهاء خدمة المذكور اليوم الأحد 15 / 5 / 2022م .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف قنا على جميع الإدارات الفرعية ومفتشيها ، والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.