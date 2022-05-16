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الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف قنا بناء على حكم قضائى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، أنه بناء على الحكم القضائي الصادر بشأن عز الدين محمد أحمد علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا ، وبناء على مذكرة الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ، تم إنهاء خدمة المذكور اليوم الأحد 15 / 5 / 2022م .

 

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف قنا على جميع الإدارات الفرعية ومفتشيها ، والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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