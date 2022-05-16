شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك الكلداني يزور رئيس مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اليوم الأحد، غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، جاثليق وبطريرك الكلدان في العالم الكلي الطوبى، والمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ المصري.

ورافق غبطته خلال الزيارة المطران باسيليوس يلدو، المعاون البطريركي الكلداني، وسيادة الخور أسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر،والأب سامي الريس، رئيس الإرسالية الكلدانية ببافاريا، بألمانيا، والأب مايكل سليم الفرنسيسكاني.

وفي بداية اللقاء، رحب سيادة رئيس مجلس الشيوخ بغبطة البطريرك، والوفد المرافق له، مؤكدًا تقدير مصر وشعبها للعراق الشقيق. وأضاف سيادته: إن مصر دائمًا وأبدًاتقف بجانب العراق فى كل ما من شأنه الدفع قدمًا نحو استقرارها وأمنها.

وأشار سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق إلى الروابط الوثيقة التي تجمع مصر والعراق، وعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب غبطة البطريرك الكلداني عن سعادته لزيارة مصر ووجوده في مقر مجلس الشيوخ المصري، مؤكدًا أن الشعبين المصري والعراقي، تجمعهما علاقات قويةوتاريخ مشترك، كما ثمن الكاردينال ساكو الدور المصري في دعم ومساندة العراق.

وحضر اللقاء النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، وسيادة المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، وسيادة المستشار الدكتور جميل حليم، عضو لجنةحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ.