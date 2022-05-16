شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مشاركة أكثر من 2000 إمام وواعظة ومحفظ بالبرنامج الصيفي للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، عن مشاركة أكثر من ألفى إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة ألف وخمسمائة مسجد على مستوى الجمهورية، فى البرنامج الصيفى للأطفال كمرحلة أولى تنطلق شهر يونيو المقبل لمدة ثلاثة أشهر إسهامًا فى بناء الوعى الدينى والوطنى والقيمى لدى أبنائنا وبناتنا، موضحا :سنعلن لاحقا أسماء المساجد المشاركة.

وتابع وزير الأوقاف فى تصريحات له: (33 ) مقرأة للقرآن الكريم بأوقاف القاهرة، و(23) مقرأة قرآنية للأئمة والأعضاء، و( 10) مقارئ للجمهور كمرحلة أولى.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى مؤتمر صحفى سابق، إعادة فتح المساجد أمام المصلين من الساجدين والراكعين والذاكرين، مع عودة دروس العلم وذلك على مدار اليوم، مؤكدًا أنه لن يتم غلق المساجد إلا بعد صلاة العشاء، وستعود المساجد إلى عادتها الأولى من فتحها فى التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء وصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق، وسيتم تعميم ذلك على جميع مساجد مصر بإذن الله تعالى، مؤكدًا أن هذا من فضل الله سبحانه فله الحمد وله الشكر، فى هذا البلد الطيب أهله، البلد المؤمن أهله، المحب لدينه ووطنه، سائلًا الله (عز وجل) أن لا يكتب علينا غلق المساجد مرة أخرى.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحى الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.