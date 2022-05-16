شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكلف الواعظات بالمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع الواعظات المعينات بالمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ودرسين للسيدات بعد صلاة العصر بدءا من السبت المقبل.

كما وجه وزير الأوقاف، كل مديرية بتحديد مساجد تنفيذ البرنامج والدروس بالتنسيق مع رئيس القطاع بالوزارة في موعد أقصاه الأربعاء.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، فى وقت سابق عن مشاركة أكثر من ألفى إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة ألف وخمسمائة مسجد على مستوى الجمهورية، فى البرنامج الصيفى للأطفال كمرحلة أولى تنطلق شهر يونيو المقبل لمدة ثلاثة أشهر إسهامًا فى بناء الوعى الدينى والوطنى والقيمى لدى أبنائنا وبناتنا، موضحا :سنعلن لاحقا أسماء المساجد المشاركة.

كما أوضح وزير الأوقاف، أنه تم تحديد (33 ) مقرأة للقرآن الكريم بأوقاف القاهرة، و(23) مقرأة قرآنية للأئمة والأعضاء، و( 10) مقارئ للجمهور كمرحلة أولى.