شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: الدعوة للحوار الوطنى دفعة للحريات والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوى السياسية للحوار الوطني، دفعة في مجال الحريات السياسية تسير جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس الأساقفة، فى بيان للكنيسة، إن بادرة الرئيس قد حظت بترحيب الكثير من القوى الوطنية والمؤسسات الدينية والسياسية التي تطمح في أن يصل الحوار لنتائج تحقق الخير العام.

وصلى رئيس الأساقفة لمصر أن تنعم بالخير والرخاء والاستقرار السياسي وأن يوفق كافة المشاركين في الحوار الوطني لما فيه الخير للبلاد.